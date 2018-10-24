* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 24 октября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате военной операции, организованной Национальными силами безопасности и обороны в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз), был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Мансур.

Tasnimnews.com Террористы

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press» от 23 октября, операция сил безопасности и обороны была проведена на территории уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз.

Согласно вышеупомянутому заявлению, Мулла Мансур руководил деятельностью сил движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кундуз, поэтому его гибель значительно ослабит позиции группировки в регионе.

Официальные представители 209 корпуса армии Афганистана добавили, что в результате операции также было ликвидировано по меньшей мере 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К настоящему моменту официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.