Кабул, 24 октября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В ходе выступления на пресс-конференции в Кабуле официальные представители правительства Афганистана заявили, что Всемирный банк пообещал выделить 403 миллиона Афганистану.

Pingnews.com Офис Всемирного банка

По сообщению афганского новостного издания Tolo News от 23 октября, большая часть выделенных средств — 298 миллионов долларов — будет потрачена на улучшение ситуации с образованием, остальные деньги будут направлены на развитие сельских районов.

Министр финансов Афганистана Мохаммад Хумайон Кайуми сказал, что в сфере высшего образования эти деньги позволят направлять студентов на прохождение магистерских программ, а также повысить качество предоставляемого государственными университетами образования.

Представитель Всемирного банка в Афганистане Шубхам Чаудхури заявил, что организация поддерживает Афганистан через содействие его правительству и выделение дополнительных средств на реализацию различных проектов. Он также добавил, что инвестирование в будущие поколения позволит Афганистану победить бедность.

Министр образования Афганистана Мирвайс Балхи сообщил, что сейчас около 3,7 миллиона афганских детей лишены доступа к школьному образованию. По его мнению, проекты, реализованные на выделенные средства, изменят жизнь 7,3 миллиона детей.