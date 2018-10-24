Копенгаген, 24 октября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Министр по вопросам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг подготовила предложение о снижении пособия по интегрированию. Законопроект предполагает сокращение соответствующего пособия на 308 долларов США в месяц для одиноких матерей и отцов и на 154 доллара США в месяц для полных семей, получающих данное вспомоществование. Об этом сообщает датское информационное агентство DR.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В денежном выражении после реформы пособие должно составить 1542 доллара США для неполных семей и 1696 долларов США для полных семей в месяц против существующего ежемесячного пособия в 1850 долларов США в месяц. Данная схема должна вступить в силу спустя три года пребывания той или иной семьи в Дании, а как только семья обретет право на получение выплат на несовершеннолетних, если таковые имеются, то пособие по интегрированию будет сокращено еще в большей степени.

Подсчеты говорят о том, что если проект получит одобрение и будет принят, то к 2020 году государственному бюджету Дании удастся сэкономить порядка десяти миллионов долларов.