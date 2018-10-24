Ереван, 24 октября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении не избрало на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоп-кадр прямого эфира parliament.am Табло голосования парламента Армении

За кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна проголосовали 0 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 11 — воздержались.

Три фракции — Республиканская партия Армении, «Царукян» и «Дашнакцутюн» — заявили, что не будут участвовать в голосовании, а фракция «Елк» заявила, что воздержится при голосовании.

16 октября Пашинян по тактическим соображениям ушел в отставку, чтобы инициировать роспуск парламента и проведение в декабре досрочных парламентских выборов.

«Мое выдвижение кандидатом на пост премьер-министра носит формальный характер. Я был выдвинут кандидатом не для того, чтобы меня избрали, а для того, чтобы меня не избрали. Следовательно, Национальное собрание не должно голосовать за меня», — выступая на сегодняшнем заседании парламента заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Смысл моего выдвижения состоит в том, чтобы исключить любую возможность спекуляций на тему легитимности предстоящих парламентских выборов, исключать любую правовую лазейку для предотвращения предстоящих выборов», — заявил Пашинян, подчеркнув, что вне всякого сомнения в декабре состоятся досрочные парламентские выборы.

Согласно конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.