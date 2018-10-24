Новосибирск, 24 октября, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Цены на бензин и дизельное топливо в Новосибирске продолжают расти. По данным Новосибирскстата, на прошедшей неделе, с 15 по 22 октября 2018 года дизельное топливо на городских АЗС подорожало сразу 19 копеек (0,4%), бензин — на 0,1%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта Новосибирскстата

Средние потребительские цены на 22 октября выглядели следующим образом: литр бензина — 41,65 рубля (на две копейки дороже, чем на прошлой неделе и на 12 копеек выше, чем 8 октября); литр дизельного топлива 45,9 рубля (на 19 копеек дороже по сравнению с 15 октября и на 32 копейки выше, чем в начале месяца).

«На наблюдаемых АЗС самый недорогой бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене 40,10 рублей за литр, марки АИ-95 — 42,95 рублей за литр, марки АИ-98 — 47,20 рублей за литр, дизельное топливо — 45,10 рублей за литр», — уточняет Новосибирскстат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за период с 9 по 16 октября в Новосибирске был зарегистрирован рост потребительских цен на дизельное топливо. Оно подорожало на 3,8% или на 1,3 рубля.

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Тем временемпервый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в правительстве уже разработаны несколько вариантов борьбы с возможным ростом цен на бензин в 2019 году. Отметим, что в проекте федерального бюджета заложен рост акцизов на бензин со следующего года, который, по оценкам Счетной палаты, приведёт к увеличению цен на бензин. Однако, по словам Силуанова, правительство не ожидает скачка цен на бензин или топливо.