Пхеньян, 24 октября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует в скором будущем развернуть свою деятельность на территории КНДР на фоне улучшения межкорейских отношений. Основную работу будет вести отделение, расположенное в Республике Корея.

Toby Bradbury Красный крест

Как сообщает южнокорейское новостное агентство KBS, одним из первых шагов станет создание донорского банка крови. Также МККК готов оказать помощь в здравоохранении, снабжении питьевой водой, улучшению жилищных условий и встрече разделённых семей.

Международный комитет Красного Креста в ХХ веке неоднократно выступал посредником в дипломатических переговорах между КНДР и Южной Кореей. Гуманитарная деятельность в КНДР не запрещена санкциями Совета Безопасности ООН, поэтому препятствий на пути реализации планов МККК нет.