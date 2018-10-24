Сеул, 24 октября, 2018, 21:29 — ИА Регнум. 15 ноября в Республике Корея проходит общегосударственный экзамен для поступления в высшие учебные заведения — аналогичный российскому ЕГЭ. В связи с этим власти республики намерены обеспечить максимально комфортные условия школьникам.

Южная Корея. Общественный транспорт

Как сообщает южнокорейский новостной портал KBS, во время выполнения заданий на аудирование по английскому языку, с 13:10 до 13:25 по всей стране будут запрещены взлеты и посадки самолетов, чтобы их шум не мешал сдающим. Также все государственные учреждения и органы власти начнут работу после 10 часов утра, будут уменьшены интервалы движения общественного транспорта: это позволит избежать пробок на дорогах в утренние часы, что поспособствует снижению уровня шума и меньшим затратам времени на дорогу до пункта сдачи экзамена.

Всего 15 ноября экзамен будут сдавать около 595 тысяч человек. Экзамен начнётся в 8:40 и продлится до 17:40.