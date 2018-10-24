Тбилиси, 24 октября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили признался, что идею разведения в стране плантаций конопли с целью ее экспорта он поддерживает, так как видит в этом проекте возможность получения страной дополнительного большого дохода.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Об этом Иванишвили заявил в ходе телеинтервью, давая косвенный ответ на вопрос журналиста телекомпании «Рустави-2», сформулированный примерно так: «Идея плантаций конопли принадлежит вам? Вы «план курите?»

Несмотря на то, что журналист постоянно перебивал его своим вопросом, делая акцент на курении марихуаны, Иванишвили продолжил разъяснение своей позиции и сообщил, что он также активно участвовал в обсуждении этого проекта, так как его привлекла перспектива экспорта конопли и получения от экспорта дохода в размере $1−2 миллиардов. При этом он постоянно подчеркивал, что речь идет не о производстве из конопли наркотика, а об экспорте растения в медицинских и косметических целях.

Более того, Иванишвили назвал ряд стран, которые также производят коноплю на экспорт, — США, Англию, Италию, Израиль, Грецию, Узбекистан и другие, но отметил, что реакция общества и особенно патриархии Грузии ему понятна и естественна. Именно из-за негативной реакции общества, по словам Иванишвили, правящая команда и приостановила обсуждение связанного с разведением плантаций конопли законопроекта.

«Привлекательность этого производства, из-за которого и был внесен законопроект в парламент, его очень большая рентабельность, выше 500%, и это очень объективные подсчеты. За один, два и три годы можно осуществить экспорт на $1−2 миллиарда… Реакция команды на то беспокойство, которое вызвал этот законопроект у общества, была очень адекватной, и мы приостановили законопроект. Мы продолжим обсуждение, в том числе с патриархией, и если убедимся, что он действительно содержит риски, наша команда против общества никогда не пойдет», — заверил Иванишвили.

А журналисту телекомпании «Рустави-2» указал, что потребителей наркотиков, и более тяжелых, чем марихуана, этой телекомпании следует искать в рядах «Национального движения», чьи интересы проводит это телевидение.