Санкт-Петербург, 24 октября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ветераны, блокадники и труженики тыла получат по 7 тысяч рублей в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будет широко отмечаться в январе 2019 года. Соответствующий документ поддержали 24 октября на пленарном заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Для получения единовременной выплаты ветеранам необходимо иметь регистрацию в Санкт-Петербурге. Помимо участников войны, право на выплату имеют те, кто работал в тылу на военных объектах, члены экипажей судов транспортного флота военного времени, жители блокадного Ленинграда, те, кто работал в тылу не менее шести месяцев в период войны, исключая время работы в оккупации, лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Кроме того, по 3 тыс. рублей смогут получить те граждане, которые зарегистрированы в Петербурге и родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Таких людей, по данным Смольного, в Северной столице живет 278 тысяч.

На начало апреля 2018 года в Санкт-Петербурге проживали 125 тыс. 473 человека из числа инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Предполагается, что на выплаты всем этим людям в связи с 75-летием снятия блокады потребуется почти 1,6 млрд рублей.

Чиновники добавляют, что в Петербурге каждые полгода из жизни уходят примерно 10% ветеранов войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, к юбилейной дате проживающие в Ленинградской области пожилые люди, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат специальный памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», а также единовременную выплату в размере 5000 рублей.