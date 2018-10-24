Севастополь, 24 октября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Архитектуру в Севастопольском государственном университете будут преподавать лучшие специалисты России и мира. Уровень преподавания архитектуры в Севастополе будет не ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает 24 октября пресс-служба вуза.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Архитектор за работой

Директор научно-образовательного центра «Территориальное развитие и градостроительство» Севастопольского госуниверситета Елена Малая пояснила, что договоренности о преподавании уже достигнуты с профессорами Московского архитектурного института, Московского общества охраны архитектурного наследия, планируется пригласить архитекторов из Израиля, Италии, Австрии.

«В Севастополе и Крыму можно на месте изучать историю архитектуры и актуально говорить о развитии. Важно воспитать у студентов вкус: от этого зависит уровень культуры городов, где им предстоит работать», — сказала представитель вуза.

Отмечается, что для поступления в вуз абитуриентам бакалавриата предстоит сдать творческий экзамен, на котором нужно будет продемонстрировать умение построить геометрические формы, создать композицию, показать объем методом построения теней штриховкой. Абитуриенты магистратуры должны будут написать небольшое эссе по архитектуре на заданную тему и пройти клаузуру — закрытый экзамен для архитекторов.

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