Вашингтон, 24 октября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Вашингтону необходимо пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, заявила американский сенатор Мэйзи Хироно телеканалу CNN 23 октября, обсуждая, что она могла бы порекомендовать президенту США в свете последних событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Когда президент говорит, что он предоставляет Конгрессу принять решение, есть основания полагать, что он сделает с точностью до наоборот, считает сенатор.

«Когда он приравнивает произошедшее с Хашогги к оружейной сделке, которая, кстати, долгосрочная, я думаю, он создает ложный выбор. Мы определенно должны пересмотреть наши действия с Саудовская Аравией. А с Трампом — всё дело всегда в деньгах», — полагает Хироно, подчеркивая, что когда Трамп поступает неверно, то отвоевывать потерянное приходится другим.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что реакцию на убийство Джамаля Хашогги он оставляет на усмотрение Конгресса. Трамп также сказал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган высказался «очень жестко» в отношении Эр-Рияда: сам Трамп к столь резкой риторике не готов в отсутствие всех фактов по «делу Хашогги».