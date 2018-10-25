Южно-Сахалинск, 25 октября, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Искренний призыв президента России Владимира Путина, предложившего Токио подписать мирный договор без предварительных условий, не встретил понимания у японской власти. Можно ли прямо сейчас переломить тенденцию, которая поддерживалась в Японии десятилетиями, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Притязания Японии на Курилы стали для официального Токио частью традиционного ритуала. А раз есть ритуал, значит, должны быть и ответственные за его проведение, так, например, специальный человек, состоящий на должности «министра по делам Окинавы и северных территорий». Под «своими северными территориями» официальный Токио подразумевает часть принадлежащих России Курил, — по мнению японских парламентариев, принадлежность этих островов Японии незыблема, о чём в 2009 году даже принят специальный закон.

Министр же по делам соответствующих территорий должен блюсти эту «японскую» собственность, что исполняющий ныне данную обязанность Мицухиро Миякоси и сделал недавно, осмотрев южную часть Курил с мыса Носаппу в бинокль. Вероятно, это показалось министру гораздо безопаснее, чем заниматься проблемами Окинавы, которая тоже находится в его ведении, но занята американской армией.

Читайте статью «Ответственный» за наши Курилы японский министр провел «инспекцию» островов и другие статьи Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».