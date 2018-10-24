Киев, 24 октября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Подавляющее большинство нападений на журналистов остаётся безнаказанным, заявил председатель национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 22 октября во время тематического семинара, сообщило издание «Вести».

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избили и пошли дальше

"Собственно, можно говорить, что каждые 4 дня применяется сила в отношении журналистов. Нападения разного характера: от кровавых избиений до отнимания диктофона. К сожалению, физическое насилие применяется и к женщинам. К примеру, в сентябре было зафиксировано 6 случаев применения силы в отношении женщин-журналистов, и 1 — в отношении мужчины-журналиста. Правда, в течение года статистика свидетельствует: в основном нападают на мужчин», — рассказал Томиленко.

Он подчеркнул, что вопиющее отношение к журналистам на Украине фиксируют и международные организации, к примеру, Freedom House.

Томиленко также озвучил статистику, которую собирал НСЖУ:

«С начала года зафиксировано 64 случая нападений на журналистов. В десяти из них НСЖУ обвиняет сотрудников силовых структур. 92% уголовных производств, которые полиция начинает расследовать, не доходят до суда. Но если суд таки происходит, то наказание чрезвычайно ничтожное. Мизерный штраф за нападение на журналистов размером 20−50 долларов не может остановить насилие», — подытожил он.

Напомним, 9 октября, депутаты Верховной рады Украины, представляющие страну в ПАСЕ, обступили журналиста Ольгу Скабееву и начали петь гимн, скандировать речёвки и выбрасывать руку в нацистском приветствии. Позже народный депутат Борислав Береза с криком «Смерть врагу!» вырвал у неё из рук микрофон и разбил об пол.

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