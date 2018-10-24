Москва, 24 октября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. До 2035 года за пределами МКАД в Москве планируется построить 33 станции метро, сообщается 24 октября на сайте столичного правительства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

По словам руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, до 2025 года планируется построить 18 станций и 38 км линий, а к 2035 году — 72 км и 33 станции.

В настоящее время начинается строительство третьей пересадочной ветки до Троицка.

Напомним, ранее сообщалось, что всего в Москве до конца 2023 года построят 58 станций метро, из них 21 появится за пределами МКАД.

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