Москва, 24 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Законодательное собрание Приморского края приняло 24 октября во втором и третьем чтении закон о «детях войны». Как сообщила пресс-службе регионального парламента, автором инициативы является временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко.

Дети войны

Под категорию «детей войны» подпадают граждане, родившиеся на территории СССР с 1930 по 1945 годы. Законопроект предусматривает льготы в размере 50% на оплату коммунальных платежей, погашает 100% взносов на капитальный ремонт.

«Кожемяко и в Амурской области, и на Сахалине всегда поддерживал эту социальную категорию. [«Детей войны»] осталось не так много», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

По его словам, то, что инициировал врио губернатора «гораздо лучше в финансовом плане и более правильно», чем инициативы представителей КПРФ:

«Во многом он усилил и своим законом сделал гораздо лучше, чем предлагали коммунисты, потому что у него есть реальные рычаги и реальное влияние на формирование бюджета».