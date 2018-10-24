Ярославская область, 24 октября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. О том, что в одном из исправительных учреждений Ярославской области заключенных кормят с лопаты, заявили в фонде «Общественный вердикт».

Лопата

В фонде поясняют, что речь идет об Угличском лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) №9, где содержатся осужденные, страдающие различными заболеваниями.

«Персонал учреждения заставляет их брать миски с едой с лопат. В знак протеста один из заключенных объявил сухую голодовку. Эту информацию мы получили сразу из нескольких источников, в том числе от родственников осужденных», — поясняют в фонде.

Они также добавили, что адвокат «Общественного вердикта» Эльдар Лузин отправился в ЛИУ №9, чтобы проверить эту информацию, но в исправительное учреждение его не пустили.

Только что ситуацию прокомментировали в УФСИН России по Ярославской области. Там заявили, что никакой голодовки нет, но при этом ни слова не сказали о том, имело ли место кормление с лопаты:

«По факту появления в средствах массовой информации сведений о якобы отказе от приема пищи одного из осужденных, содержащегося в ЛИУ-9 УФСИН России по Ярославской области, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Официальных заявлений об объявлении голодовки от осужденного не поступало. Учреждение работает в штатном режиме, соблюдается распорядок дня», — пояснили в УФСИН.

Каких-либо других подробностей пока нет.