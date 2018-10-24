Ереван, 24 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. «Я не говорил, что не буду вести никаких переговоры до тех пор, пока в них не будет участвовать власти Нагорный Карабах. Я говорил, что я уполномочен вести переговоры от имени Республики Армения, но не уполномочен вести переговоры от имени Карабаха и его народа». Об этом сегодня, 24 октября, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

По его словам, поскольку народ Нагорного Карабаха не участвует в формировании власти в Армении, то они не могут вести переговоров от имени народа Карабаха.

Как отметил Пашинян, в вопросе урегулирования нагорно — карабахского конфликта тайные решения исключены. По словам главы правительства, в Армении не может быть правительства, которое сможет решить карабахский вопрос тайно, без мнения народа. «Именно народ должен решить, какой путь наиболее приемлем. Совершенно неважно, что обсуждается за столом переговоров, так как за 20 лет этих обсуждений не пришли ни к какому результату. Я сам заявлял, что если во время переговоров будет сформирован вариант решения карабахского конфликта, который я сам лично посчитаю приемлемым, то в первую очередь представлю его на обсуждение народа и спрошу мнение народа», — сказал Пашинян.

По его словам, окончательное слово в процессе урегулирования должно принадлежать народу Нагорного Карабаха.

«И именно Нагорно-Карабахская Республика должна участвовать в переговорах, поскольку ни одно правительство Армении не может решить проблему без участия народа Арцаха. До тех пор, пока Карабах не будет вовлечен в процесс урегулирования, проблема не найдет своего решения», — отметил и.о. премьер-министра.