Астана, 24 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Компания США, владевшая тремя электростанциями в Восточно-Казахстанской области, вывела за счет сверхприбыли в 2015—2017 годах за границу 22 млрд тенге ($60 млн), сообщает 24 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя генерального прокурора республики Андрея Лукина.

Электросчетчики

По его словам, 15 предприятий завысили тарифы на электроэнергию, что позволило компаниям получить за счет населения 38 млрд тенге ($104 млн). Кроме того, для сокрытия доходов использовались лжепредприятия.

Напомним, 24 октября в Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за счет незаконного завышения тарифов на электроэнергию энергопередающие и снабжающие предприятия Казахстана извлекли доход на сумму 29 млрд тенге ($80 млн).