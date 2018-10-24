Вашингтон, 25 октября, 2018, 02:06 — ИА Регнум. В чем подоплека конфликта, разгоревшегося между США и Саудовской Аравией, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Чтобы понять давно копившиеся внутренние причины взаимного раздражения, вылившегося в нынешнюю ссору Вашингтона и Эр-Рияда, стоит учесть предысторию их отношений, когда в конце 60-х годов прошлого века Великобритания передала своих саудовских союзников новому лидеру западного мира. Но, в отличие от внимательных к местным культурным и ментальным особенностям англичан, американцы не придавали такого уж большого значения подобным тонкостям. Вашингтон делал упор на потребности Саудовской Аравии в обеспечении безопасности от ближайших соседей и сам использовал такую удобную площадку для обеспечения своего присутствия на Ближнем Востоке. Обильно обеспеченное нефтедолларами, это союзничество было особенно актуально в ситуации противостояния США и СССР. Но особое беспокойство саудитов вызывали конфликты, непрекращающиеся как в ближнем, так и в дальнем окружении среди соседей по региону.

Ситуация в регионе остается напряженной и теперь, а вот смелость США по отношению к саудитам с приходом Трампа значительно возросла. Как нынешнему американскому президенту удалось жесткого оскорбить короля Саудовской Аравии Сальмана аль Сауда?

Читайте статью США-Саудовская Аравия: карта конфликта. Часть первая и другие публикации Александра Халдея по международной политике.