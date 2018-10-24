Москва, 24 октября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Показатель атмосферного давления в Москве 24 октября вплотную приблизился к рекордно низкому значению 1992 года. Об этом пишет портал «Метеоновости».

Alan Levine Барометр

Отмечается, что синоптики зафиксировали в столице России 24 октября падение атмосферного давления до 727 мм рт. ст.

«Это значение близко к рекордному, но еще не рекорд. Минимальное значение для 24 октября составляет 725 мм рт. ст., это значение было достигнуто в 1992 году», — сообщили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» пообещали москвичам падение атмосферного давления до уровня «барического дна» и «полчища дождевых туч».

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