Ярославль, 24 октября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. 24 октября на заседании правительства Ярославской области озвучены основные параметры бюджета на 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Микрорайон «Сокол» в Ярославле

Ожидается, что доходы и расходы бюджета составят 65,3 млрд рублей. Это больше, чем первоначальный проект бюджета на 2018 год (59 млрд), но меньше, чем бюджет текущего года в последней редакции (68 млрд). Впрочем, в течение года параметры бюджета, как правило, корректируются в сторону увеличения.

Бюджет развития составит 3,3 млрд рублей, что на 0,5 млрд больше, чем в текущем году. В основном бюджет развития будет направлен на строительство социальных учреждений.

Предполагается направить средства на строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы, на строительство зданий школ — в Ярославле и Рыбинске, строительство зданий дошкольных образовательных учреждений для детей от 2 месяцев до 3 лет в Ярославле, Ярославском районе и Рыбинске, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Ростове, развитие Тутаевского промышленного парка «Мастер». Предполагается строительство дома культуры в селе Рождествено Некрасовского района. Также планируется завершить 2 детских сада — в Пошехонском и Ярославском муниципальном районах», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин.

В Рыбинске будет начато строительство школы на улице Тракторной, а в Ярославле — в микрорайоне «Сокол».

Одним из главных направлений бюджета, по словам Баланина, будет уменьшение государственного долга региона и уход от дефицита бюджета. В ближайшее время проект бюджета будет внесен в областную думу.