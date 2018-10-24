Тбилиси, 25 октября, 2018, 00:52 — ИА Регнум.

Развернувшаяся в грузинском медиапространстве война компроматов нарастает с приближением президентских выборов. О том, какие обвинения предъявляют грузинские оппозиционеры к правящей партии «Грузинская мечта», рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинские СМИ

Комплект материалов, подаваемых в качестве неопровержимого компромата на нынешнюю грузинскую правящую партию, впечатляет своим объемом и выстроенной по законам политического жанра подачей. Похоже, что сторонники экс-президента Михаила Саакашвили решили ответить своим противникам, победившим их в 2012 году, тем же способом. Тогда власти Саакашвили были предъявлены обвинения в массовом нарушении законности, пытках и политических преследованиях.

Теперь подобный «портфель обвинений» сформирован уже по отношению к «Грузинской мечте» и Бидзине Иванишвили, а нападки в адрес кандидата от той же партии Саломе Зурабишвили пытаются выставить ее как сторонника «сотрудничества с Путиным».

О подробностях нынешней грузинской политической баталии читайте в статье Грузия: Власть «Мечты» близится к концу?

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Авторы: Андро Малкин