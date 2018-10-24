Кизел, Пермский край, 24 октября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») подключается к ситуации с отказом медиков помочь заживо гниющей 70-летней жительнице пермского города Кизела. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Дооптимизировали медицину, что скорая уже отказывается вести людей и решает, кому жить, а кому нет. Только узнал о ситуации и сейчас буду выходить на руководство Пермского края и требовать от Минздрава немедленно принять меры и оказать всю необходимую помощь 70-летней жительнице Кизела», — сказал Дмитрий Ионин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у женщины на ногах открылась трофическая язва. При этом она снимает комнату в общежитии, на аренду уходит половина её пенсии — 4 тыс. рублей ежемесячно. На медикаменты и платных врачей денег нет. По сути, она гниёт заживо. По зданию общежития распространяется зловоние.

«Реально весь дом пахнет трупом. Она (пенсионерка) полуживая», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник московского правозащитника Александра Прохорова Дмитрий Пыртиков.

При этом медики отказываются ей помочь. По словам Пыртикова, скорая помощь на вызов приехала, но в госпитализации отказали, заявив при этом, что полуживая женщина с температурой под 40 «до понедельника жить будет».

Ситуацией уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Также свою проверку проводит краевой минздрав.

Проблема осложняется и отсутствием у женщины своего жилья. Её дом в посёлке Шахты развалился, а самого этого населённого пункта уже не существует. Добиться помощи чиновников в получении другого жилья ей так и не удалось — всё упирается в бюрократизм.