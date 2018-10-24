Москва, 24 октября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Поддержка экспорта, а также выплаты по налоговому периоду в бюджет, достаточно слабые шансы Минфина РФ разместить полностью новые транши облигаций федерального займа (ОФЗ), новые поступления по контрактам из-за рубежа из Азии и Ближнего Востока подталкивают отечественную валюту к новым рубежам наверх, сообщил ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В то же время на российскую валюту повлияло стремительное падение котировок на нефть, более чем на 4%. Этот фактор повлиял на настроения зарубежных участников рынка и привел к фиксации ими позиций, с выходом в валюту, поэтому доллар немного отрос, но четверг, 25 октября, будет самым крупным по объему поступающих средств в налоговом периоде, поэтому любые движения по укреплению доллара и евро, даже с помощью ЦБ РФ, будут очень слабыми», — считает эксперт.

По его мнению, рубль в четверг 25 октября продолжит укрепление, оцениваясь в 65−65,5 руб. за доллар и 74,5−75 руб. за евро, а восходящий тренд остается основным до конца месяца. Технический отскок в этот день маловероятен, поскольку позитивные факторы существенно выше негативных, подчеркнул Алоян.

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