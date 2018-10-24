Каир, 24 октября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Египта ликвидировали 11 человек во время перестрелки на юге страны, сообщает 24 октября Anadolu.

archives.gov Египетский содат

По данным министерства обороны, службы безопасности совершили рейд на предполагаемое укрытие террористов, где и произошел бой.

Как сообщается, боевики первыми открыли огонь, когда поняли, что попали в окружение, ответный огонь силовиков привел к ликвидации 11 человек.

Напомним, начиная с февраля 2018 года египетские правоохранительные органы ведут борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове.