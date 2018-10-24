Лондон, 24 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Великобритания закроет въезд на свою территорию для всех, кто причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявила 24 октября премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Глава британского правительства также подчеркнула, что позднее проведет телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом.

«По-прежнему крайне необходимо установить, что конкретно произошло в отношении этого. Я сама планирую поговорить с королем Салманом сегодня», — подчеркнула Мэй.

«Министерство иностранных дел примет меры против всех подозреваемых, чтобы они не смогли въехать в Соединенное Королевство, и если у этих лиц на данный момент есть визы, они будут аннулированы», — добавила она.

Напомним, оппозиционный журналист Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально власти Саудовской Аравии отрицали свою причастность к его исчезновению, отвергая любые обвинения в том, что он был убит. Впоследствии Эр-Рияд признал факт убийства журналиста, заявив, что за преступлением стояла группа сотрудников спецслужб королевства, которые действовали самостоятельно.