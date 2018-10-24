Волгодонск, Ростовская область, 24 октября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Добровольцы молодежного крыла Ростовского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа и студенты-спасатели пожарно-спасательного отряда «Донской» филиала Донского государственного технического университета в Волгодонске приняли участие в пожарно-тактических учениях, в ходе которых была проведена эвакуация общежития Ростовской АЭС. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба вуза.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Эвакуация общежития

По легенде учений, задымление одной из комнат было обнаружено на третьем этаже общежития гостиничного типа Ростовской атомной станции. Сигнал об эвакуации был подан дежурным здания и передан в дежурно-диспетчерскую службу города. Жильцы, находившиеся в помещении, организованно эвакуировались на улицу.

«Студенты-спасатели совместно с сотрудниками экстренных служб рассказали жильцам общежития о правилах пожарной безопасности в помещении и первичных средствах пожаротушения», — говорится в сообщении.

Также добровольцы напомнили основы оказания первой помощи пострадавшим, в том числе метод проведения сердечно-легочной реанимации. После практического занятия инспектор минприроды Ростовской области напомнил о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе.