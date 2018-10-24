Москва, 11 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Восстановить выброшенный в городе Невельске (Сахалинская область) на свалку памятник Юрию Гагарину потребовал Роскосмос, говорится 11 августа в телеграм-канале главы ведомства Дмитрия Рогозина.

Юрий Гагарин и Сергей Королев

Отметив, что нужно разобраться в ситуации с памятником Гагарину, Рогозин сообщил:

«Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Невельского района нашли на побережье реки Ловецкая валяющийся на свалке памятник Гагарину. Раньше он стоял на въезде в город, постепенно пришёл в аварийное состояние.

В интернете 11 августа появилось видео, где сказано, что на месте снесённого памятника строится автозаправка. Власти Сахалинской области потребовали отреставрировать памятник и «до 1 сентября найти ему достойное место в центре» Невельска.