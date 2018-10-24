Киев, 24 октября, 2018, 14:22 — ИА Регнум. После выборов президента Украины будет изменен формат переговоров по Донбассу, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба украинской политической партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По словам политика, после ее победы на выборах на территории всего Донбасса будет восстановлено действие украинских законов. Также Тимошенко пообещала вернуть в регион два миллиона беженцев.

«Мы добьемся мира, но на условиях Украины», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политик Василий Волга заявил, что новый экономический курс кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко предполагает широкомасштабное восстановление отношений с Россией.

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