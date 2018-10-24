Москва, 24 октября, 2018, 14:22 — ИА Регнум. «Россия является нашим союзником и стратегическим партнером, одной из близких и доверенных дружеских стран. У нас одна судьба и одна история с Россией. Самый главный инвестор — это Российская Федерация», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на церемонии открытия спорткомплекса, построенного компанией «Газпром» в Нарыне, пишет пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Киргизстанский лидер отметил, что ранее в рамках проекта «Газпром — детям» уже построены несколько современных спортивных комплексов и в других городах республики.

Также Жээнбеков подчеркнул, что российская компания «Газпром», снабжающая Киргизию не только природным газом, но и автомобильным топливом, уже вложила в страну более 30 млрд сомов (28,3 млрд рублей) и уплатила налогов более чем на 42 млрд сомов (39,6 млрд рублей).

«Около 10 тысяч киргизстанцев работают в различных структурах компании. «Газпром» практически в каждом регионе построил спортивный комплекс, на данный момент в городе Бишкек строится современная школа со всеми условиями на 960 учеников. На ежегодной основе оказывается помощь ветеранам Великой отечественной войны и блокадникам Ленинграда, медицинским учреждениям, детским домам, больницам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», — резюмировал глава Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2014 года корпорация «Газпром» приобрела 100% акций киргизстанского газового монополиста ОАО «Кыргызгаз» за $1 и выплатил долги Киргизии (около $40 млн) перед поставщиками газа из Узбекистана и Казахстана, а также пообещала до 2030 года повысить уровень газификации республики с 20% до 62% и обеспечить около 400 населенных пунктов доступом к «голубому топливу».

Отметим, что на текущий момент «Газпром» уже проложил в 16 жилых массивах киргизской столицы и населенных пунктах Чуйской и Ошской областей свыше 400 км газораспределительных сетей, что позволило подключить к газоснабжению более 20 тысяч домовладений.

Также в рамках программы «Газпром — детям» в Киргизии построено 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. Всего же при финансовой поддержке российской корпорации планируется возвести 16 таких спортивных объектов.