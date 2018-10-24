Киев, 24 октября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Жители Украины получат платежки с повышенными тарифами на жилищно-коммунальные услуги не ранее 1 декабря 2018 года. Об этом 24 октября на пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

«Решение правительства предусматривает, что новые тарифы на газ вводятся с первого ноября 2018 года. Процедура нуждается в перерасчете коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Эта процедура займет более длительный период. Согласно законодательству, они (увеличенные платежки для населения — ИА REGNUM ) могут быть введены не раньше 1 декабря, потому что есть законодательная процедура», — сказал Рева, отвечая на вопрос о сроках получения украинцами новых платежек.

По его личным подсчетам, в 2018 году стоимость отопления повысится на 16%.

«Приблизительно 70% в стоимости тепла — это тариф на газ. По моим подсчетам, это (подорожание тарифа на отопление — ИА REGNUM ) должно быть 16%», — уточнил Рева.

Министр прогнозирует, что в 2019 году количество субсидиантов и размер субсидий для выплаты людям останутся на уровне 2018 года.

«Я не ожидаю уменьшения количества субсидиантов и уменьшения размера субсидий. Мой прогноз — количество субсидиантов и размер необходимой субсидии для выплаты людям останутся на уровне 2018 года… На количество субсидиантов влияет два фактора: фактор первый — повышение тарифов. Это приводит к тому, что количество субсидиантов и размер субсидий растут. С другой стороны, на размер субсидий и количество субсидиантов влияет рост соцстандартов», — рассказал Рева.

Он также считает, что рост цен на газ соответствует росту пенсий и средних зарплат по Украине в 2017 году.

«В отопительный сезон 2018−2019 гг. в доходы наших граждан учитывается пенсия, увеличенная в октябре 2017 года. Тогда пенсии в среднем выросли на 30%. При начислении субсидии доходы работающих людей учитываются за первое полугодие 2017 года. По данным Госстата, рост средней зарплаты по Украине составил 25%. На 23% поднимается тариф на газ, а зарплаты и пенсии за прошлые периоды, которые учитываются при расчете субсидии, также увеличились приблизительно на такой же показатель», — добавил Рева.

Напомним, в апреле 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал украинцам, что правительство больше не будет повышать цены на газ для населения.

Как сообщалось, 19 октября премьер Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5%. По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.