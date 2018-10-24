Кейптаун, 24 октября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Правительство США отменило повышенные пошлины на импорт стали и алюминия для ряда товаров, ввозимых из ЮАР, сообщает портал Africa News.

rkit Алюминий

8 марта 2018 года президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в страну алюминия в 10% и на сталь в 25%. При этом компании-импортеры могли получить возможность ввозить свою продукцию беспошлинно при подаче соответствующего обращения.

Среди южноафриканской продукции, в отношении которой Вашингтон отменил действие пошлин, алюминиевые фольга и пластины, листы, а также стальные прутки, прокат и другие материалы. В общей сложности пошлины были отменены в отношения 161 товара из алюминия и 36 товаров из стали.