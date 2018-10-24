Ереван, 24 октября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, в Национальном собрании Армении намечен первый тур голосования по кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьер-министра. 16 октября Пашинян по тактическим соображениям ушел в отставку, чтобы инициировать роспуск парламента и проведения в декабре досрочных парламентских выборов.

parliament.am Никол Пашинян

«Мое выдвижение кандидатом на пост премьер-министра носит формальный характер. Я был выдвинут кандидатом не для того, чтобы меня избрали, а для того, чтобы меня не избрали. Следовательно, Национальное собрание не должно голосовать за меня», — выступая на внеочередном заседании парламента заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Смысл моего выдвижения состоит в том, чтобы исключить любую возможность спекуляций на тему легитимности предстоящих парламентских выборов, исключать любую правовую лазейку для предотвращения предстоящих выборов», — заявил Пашинян, подчеркнув, что вне всякого сомнения в декабре состоятся досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентская фракция «Елк» («Выход») 23 октября выдвинула на пост премьер-министра исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Неизбрание Пашиняна станет первым шагом на пути роспуска парламента, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении. Если в течение недели не будет выдвинуто кандидата на пост премьер-министра или же голосование 31 октября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание Армении будет распущено силой закона. В таком случае, досрочные парламентские выборы пройдут в первой половине декабря.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал 16 октября, в отставку. До проведения внеочередных парламентских выборов и до избрания нового премьера Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра Армении. Уходя в отставку, Пашинян заручился гарантиями парламентских партий, что те не станут выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Партия «Процветающая Армения» даже вынуждена была подписать меморандум на эту тему.

Теперь, чтобы были назначены досрочные выборы, парламент республики должен дважды отказаться от выдвижения нового премьер-министра или же выдвинутый кандидат должен не получить необходимое числа голосов. После этого Национальное собрание, согласно конституции, будет распущено, и в Армении пройдут досрочные парламентские выборы.

По замыслу Пашиняна, на этих выборах победу должна одержать фактически возглавляемая им политическая сила, и тогда он сможет проводить реформы, опираясь на большинство в парламенте.