Ереван, 24 октября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Оперативная связь между и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым действует в ежедневном режиме. Об этом сегодня, 24 октября, заявил Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении.

kremlin.ru Ильхам Алиев И Никол Пашинян на встрече глав государств СНГ в Душанбе

«Договоренности, достигнутые во время встречи в Душанбе об оперативной связи, выполняются. Могу с уверенностью сказать, что эта связь установлена. И мы фактически в ежедневном режиме обсуждаем ситуацию», — сказал Пашинян, подчеркнув, что речь идет только о предотвращении инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

По его словам, оперативная связь не используется для обсуждения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Оперативная связь дает возможность обсудить, проанализировать причины инцидентов. И я придаю большое значение тому, чтобы и Национальное собрание, и общественность были информированы об этой связи», — сказал он.

18 октября, Никол Пашинян сообщил, что налажена оперативная связь с властями Азербайджана.

«С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до меня за тот же срок», — цитирует Пашиняна корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос о том, обращаются ли стороны по налаженной связи каждый раз в случае нарушения перемирия, Пашинян заявил: «Не каждый раз, по необходимости».

В рамках прошедшего 28-го сентября в Душанбе саммита глав СНГ Пашинян и Алиев договорились наладить между собой оперативную связь, «чтобы сохранить незыблемость режима прекращения огня».