Калуга, 24 октября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году кибермошенники украли с платежных карт жителей более 12 млн рублей. Правоохранительным органам удалось раскрыть около 30% данных преступлений и вернуть владельцам 1,7 млн рублей. Об этом 24 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Центробанка Ирина Карлаш.

Orgsmi.ru Калужане чаще стали пользоваться банковскими картами

По её словам, мошенники находят всё новые способы хищения денег с платежных карт. Так, одной жительнице Калуги пришло СМС-сообщение со ссылкой на некий ресурс, с помощью которого можно самостоятельно обновить ключи безопасности доступа к интернет-магазинам и защитить себя от возможных угроз мошенничеств. Не заподозрив подвоха, женщина перешла по ссылке в сообщении и ввела необходимую информацию о себе и своей платежной карте. Около 10 тыс. рублей — все имевшиеся на карте женщины деньги — стали частью бюджета киберворов.

«Мошенничество для «защиты от мошенничества» — это одна из излюбленных уловок мастеров социальной инженерии, — заявила Карлаш. — Однако населению стоит помнить главное правило — переходить по незнакомым ссылкам в СМС и сообщениях электронной почты, в 99% случаев ставить под угрозу безопасность личных платежных и персональных данных».

Специалисты ведомства рекомендуют внимательнее относиться к разного рода рассылкам от незнакомых адресатов и соблюдать правила безопасного использования платежных карт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РФ, каждое 20 преступление в России совершается в сфере информационных технологий.