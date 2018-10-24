Калуга, 24 октября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Калужские энергетики нашли мину времён Великой Отечественной войны в ходе отработки взаимодействия при ликвидации массовых отключений электросетевых в Зубцовском районе Тверской области, сообщила 24 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня.

Mrsk-cp.ru Дерево вынесло на поверхность неразорвавшуюся мину

Найденный энергетиками снаряд буквально врос в ствол дерева. На место оперативно прибыли взрывотехники, которые извлекли мину и уничтожили её на полигоне в этот же день.

«При проведении расчистки просек между деревьями увидел, как на солнце блеснуло что-то металлическое, — заявил старший мастер службы линий электропередачи калужского филиала «Калугаэнерго» МРСК Центра и Приволжья Николай Родин. — Подойдя ближе, понял, что это артиллерийская мина, ее диаметр около 5 сантиметров, на ней явно видны немецкие буквы».

Энергетики прекратили работы, отошли на безопасное расстояние и сообзщилди об опасной находке диспетчерам, которые передали информацию в соответствующие структуры.

В годы Великой Отечественной войны на территории Тверской области шли ожесточенные бои. До сих пор здесь часто периодически находят неразорвавшиеся боеприпасы. В данной связи энергетики, работающие в этих местах, строго соблюдают правила безопасности.

Напомним, совместные учения энергетиков ПАО «Россети», регионального подразделения МЧС и подрядных организаций по отработке принципов взаимодействия в период ликвидации массовых отключений электросетевых объектов проходят в Тверской области. В них принимают участие энергетики из 20 регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Целью учений является снижение аварийности в электросетях в Тверской области на 30%, двукратное сокращение времени восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений. Для этого, в частности, планируется расчистить от древесной и кустарниковой растительности 10 577 га просек, заменить более 9 тысяч опор линий электропередачи, а также произвести замену 540 км голого провода на самонесущий изолированный. Завершатся учения 22 декабря 2018 года.