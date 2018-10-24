Санкт-Петербург, 24 октября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Ограничение максимальных ставок по кредитам и займам на уровне 1% в день поможет нормализовать ситуацию для должников МФО, потому что самые неприемлемые методы работы используют коллекторские службы именно тех компаний, которые выдают займы под 1000% годовых, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 октября, адвокат Юрий Баринов, комментируя предложение ЦБ ограничить максимальные ставки по кредитам и займам

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее РБК сообщило, что Центробанк предложит ограничить максимальные ставки по потребительским кредитам и займам на уровне 1% в день. Такие поправки предлагается внести в законы о займах и об МФО. Норма должна вступить в силу с 1 июля 2019 года, а для переходного периода предлагается установить максимальный уровень в 1,5% в день.

«Такое ограничение, несомненно, поможет нормализовать ситуацию. У нас до сих пор есть МФО, выдающие займы под более чем тысячу процентов годовых. И коллекторские службы именно этих компаний, зачастую не зарегистрированные официально, используют в своей деятельности самые неприемлемые методы.

В целом в российском законодательстве вполне достаточно механизмов защиты своих прав, надо только уметь ими пользоваться. Прежде всего, конечно, нужно научиться считать, что такое «три процента в день» в годовом исчислении.

Но если кредит уже взят, то нужно уметь отстаивать свои права. В полицию имеет смысл обращаться только в том случае, если сотрудники коллекторских служб вам угрожают. Если же они просто звонят вам десятки раз в день, то с такими претензиями надо обращаться в службу судебных приставов. Практика показывает, что этот способ работает», — отметил Баринов.