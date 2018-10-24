Москва, 24 октября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Российские конструкторы сумели создать действующий прототип летающего такси-беспилотника. Об этом пишут 24 октября «Известия».

Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж. Люк Бессон. 1997. Франция Летающее такси

Специалисты центра прототипирования НИТУ «МИСиС» «Кинетика» отметили, что устройство аппарата, сочетающего функции «летающего крыла», квадрокоптера и конвертоплана, позволяет осуществлять пассажирские перевозки в городской черте.

Отмечается, что аппарат массой порядка 60 кг способен разгоняться до 200 км/ч. Возможное внедрение новинки может состояться к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории инновационного центра «Сколково» компания «Яндекс» запустила движение беспилотного такси.

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