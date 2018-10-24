Москва, 24 октября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Госдумы приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября. Профицитный бюджет поддержали фракции «Единая Россия» и ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» голосовали против.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Главный финансовый документ страны рассчитан на основе прогноза Минэкономразвития. Согласно ему, средняя цена одного барреля нефти марки Urals в 2019 году составит 63,4 доллара за баррель. При этом по планам правительства, курс национальной валюты в 2019 году будет в среднем порядка 63,9 рублей за доллар.

По расчетам Минэкономразвития, инфляция в 2019 году выйдет за пределы целевого значения в 4% и достигнет 4,3%. Однако как уточнял в ходе рассмотрения проекта госбюджета на заседании профильного комитета Госдумы замминистра экономического развития Азер Талыбов, правительство ожидает, что в начале 2019 года инфляция достигнет 5,5% из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. При этом к концу 2019 года показатель все же достигнет прогнозных значений.

Рост экономики РФ в 2019 году составит 1,3%, а к 2021 году увеличится до 3,1%. Объем ВВП в 2019 году составит 105,82 трлн рублей. Доходы госказны в 2019 году вырастут на 1,213 трлн и составят 19,969 трлн рублей. Согласно расчетам Минфина, тенденция роста доходов бюджета продолжится — в 2020 году они составят 20,219 трлн рублей, а в 2021 достигнут 20,978 трлн рублей.

При этом, как отмечали представители правительства и депутаты, существенно меняется структура доходов. Так, в 2019 году доля ненефтегазовых доходов госбюджета увеличится на 16,3% — из 19,969 трлн рублей доходы, не связанные с продажей нефти и газа, составят 11,671 трлн рублей.

Расходы госсметы также вырастут — на 626 млрд рублей и достигнут 18,037 трлн рублей. Таким образом, впервые за семь лет госбюджет будет профицитным. Доходы превысят расходы на 1,932 трлн рублей. Минфин предполагает, что профицит госсметы сохранится на всю трехлетку до 2021 года.

За счет роста доходов и профицита бюджета правительство планирует наполнить Фонд национального благосостояния. На начало 2019 года бюджет ФНБ составит 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), а к началу 2020 года вырастет до 7,908 трлн рублей, что составляет 7,1% ВВП.

В рамках федерального бюджета 2019 года впервые формируется Фонд развития, средства которого будут направлены на финансирование основных мероприятий госпрограмм. Предельный объем фонда в 2019 году должен составить 436,9 млрд рублей, а к 2021 году — увеличиться до 612,9 млрд рублей.