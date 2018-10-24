Орел, 14 августа, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Стали известны сроки анонсированной в начале августа жилищной реновации в Орле, правда, ясности ситуации это не добавляет.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом

О том, что мероприятия по программе реновации и развития Орла планируется провести до 2025 года, сообщило местное издание «Вечерний Орел» — ответ на запрос редакции был подписан начальником департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денисом Блохиным.

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«Мероприятия, которые войдут в программу реновации и развития города Орла, планируется реализовать в период до 2025 года в рамках государственных и муниципальных программ», — приводит издание цитату из сообщения департамента.

При этом, отмечает издание, никакой другой «более или менее конкретной информации в ответе чиновника не содержится», на вопрос о том, будут ли планы по реновации выноситься на публичное обсуждение, ответа вообще не последовало.

«Основная цель деятельности рабочей группы по развитию и реновации Орла подготовить и обсудить предложения и идеи перспективного развития города, которые впоследствии войдут в создаваемую концепцию реновации жилищного фонда и развития инженерной инфраструктуры. Предложения создаваемой концепции будут основаны на Генеральном плане города Орла, в который при необходимости в установленном порядке будут внесены изменения», — приводит «Вечерний Орел» ответ чиновника.

О планах по реновации Орла стало известно 3 августа: пресс-служба правительства региона опубликовала релиз, в котором сообщалось, что губернатор Вадим Потомский подписал распоряжение о создании рабочей группы по развитию и реновации города Орла. Возглавил группу первый заместитель председателя правительства региона Анатолий Мишанов, в ее состав вошли члены правительства региона, представители администрации города Орла, руководители профильных подразделений областной администрации, проектных и дорожных организаций.

«Группа создана с целью определения основных направлений развития инженерной и транспортной инфраструктуры, развития застроенных территорий, реновации жилищного фонда и промышленных зон города Орла», — говорилось в сообщении пресс-службы правительства региона.

В том же релизе сообщалось, что предложения рабочая группа должна подготовить в течение месяца — к 1 сентября.

Тогда же Денис Блохин в беседе с «Орловскими новостями» заявил, что реновация в Орле — совсем не то же самое, что в Москве.

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«Работать мы будем в рамках градостроительного кодекса, согласно которому реновация это процесс улучшения, развития, а не снос строений. Здесь важно отметить развитие. Работа будет направлена на развитие города. В рамках различных федеральных программ, которые мы планируем объединить в одно единое направление, чтобы нам было понятно кто и что делает, куда мы движемся», — заявил тогда Блохин.

«Реновация в московской трактовке процесса нам попросту финансово недоступна. Регион без федерального участия не в состоянии расселить жильё, признанное аварийным в установленном порядке. Даже решения суда по этой проблеме у нас не выполняются, — прокомментировал ИА REGNUM инициативу орловским властей депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин. — Важно, чтобы реновация не стала коррупционной лазейкой. В официальном сообщении говорится, что сносить ничего не будут. Что в таком случае имеется в виду, неясно».