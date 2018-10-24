Казань, 24 октября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Татарии прекращено производство по банкротному иску санируемого «Тимер банка», входящего с января 2018 году в группу компаний госкорпорации «Ростех», к АО «Ак Барс основа» — «дочке» министерства земельных и имущественных отношений Татарии. Решение суда может быть обжаловано, в основу банкротных претензий легла задолженность по кредиту от 2015 года, составившая более 1,581 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

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АО «Ак Барс основа» было создано министерством земельных и имущественных отношений Татарии в октябре 2012 года. Его уставный капитал превышает 633,03 млн рублей, в феврале 2016 года учредитель, которому на тот момент принадлежало 100% акций, увеличил уставный капитал. В него было внесено госимущество на сумму 73 млн рублей, в числе «взноса» — десяток складов в казанском посёлке Дербышки, а также земельный надел. На момент создания в компанию также внесли в качестве уставного взноса здание казармы, участок площадью свыше 400 тыс. кв. м и учебные корпуса в Казани. С середины июня 2018 года компания по решению владельцев находится в стадии ликвидации. Ликвидатором выступает Евгений Грабалин, известный этой же ролью в дела банкротов — авиакомпании «Татарстан» и компании «Татавтодор».

В начале июля 2018 года санируемый «Тимер банк», чей уставный капитал осенью 2017 года снизили до одного рубля в связи с финансовыми проблемами, обратился в иском о банкротстве министерской «дочки», мотивировав долгом по кредиту. Позднее по гражданскому делу, лёгшему в основу банкротного иска, стороны заключили мировое соглашение и слушания по иску о несостоятельности были отложены.

«Заявитель ходатайствовал о приобщении к материалам дела письменного заявления об отложении судебного заседания в связи с заключением мирового соглашения в рамках дела А65−11 440/2018, которое должно быть утверждено судом апелляционной инстанции 02.10.2018 г. Указала, что данное обстоятельство может повлиять на рассмотрение настоящего дела и возможен отказ от заявления о признании должника банкротом. Должник поддержал заявленное ходатайство, заявил, что им нужно время для оплаты долга согласно условиям мирового соглашения», — отмечалось в определении суда.

23 октября истец отказался от банкротного иска, производство по делу было прекращено.

Спор касался суммы свыше 1 млрд рублей, найти компромисс сторонам удалось только во второй инстанции, где и было заключено мировое соглашение. Сам кредит был выдан АО в мае 2015 года, сумма долга по нему на март 2018 года (дату подачи иска) превышала 1,581 млрд рублей.