Соледар, ДНР, 24 октября, 2018, 11:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские войска нарушили перемирие 19 раз, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Lawren «Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

Под обстрелом оказались окраины Донецка и Горловки, населённые пункты Докучаевск, Васильевка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Спартак, Яковлевка и Ясиноватая.

ВСУ применили крупнокалиберные 120-мм миномёты, 82-мм миномёты, гранатомёты АГС, СПГ и РПГ, а также автоматические пушки, установленные на БТР, крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие.

Напомним, ранее Украина взяла на себя обязательства с 29 августа обеспечить всеобъемлющее устойчивое перемирие, связанное с началом учебного года в ДНР. Однако ВСУ регулярно нарушают любые договорённости.

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