Гавана, 24 октября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Сальвадор Санчес Серен выступил в поддержку «каравана мигрантов», пытающегося попасть на территорию США, передает телеканал TeleSur.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

23 октября по прибытии на Кубу Санчес Серен заявил в местных средствах массовой информации, что «эмиграция — право человека, поэтому необходимо уважать права мигрантов».

Он выразил солидарность с маршем мигрантов и свое неприятие политики президента США Дональда Трампа, который угрожает отправить войска на границу с Мексикой с целью остановить «караван». По словам президента Сальвадора, выходцы из его страны помогают экономике США.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп объявил о сокращении экономической помощи Вашингтона Центральноамериканским государствам — Гондурасу, Сальвадору и Гватемале, которые пропустили «караван мигрантов» через свою территорию.

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