Москва, 24 октября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, в Москве и Подмосковье ожидается падение атмосферного давления и «полчища дождевых туч». Об этом свидетельствуют данные прогноза, опубликованного центром «Фобос».

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Грозовые тучи надвигаются (фрагмент). XIX век

"Столичный регион окажется практически в самом центре североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч», — отметили в метеослужбе.

Также, по прогнозам синоптиков, показания барометров 24 октября достигнут «барического дна» в 725 мм рт. ст., отчего метеозависимые люди могут жаловаться на плохое самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Гидрометцентре РФ объявили, что в ближайшие дни в Москве синоптики ожидают резкое падение атмосферного давления и первый снег.

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