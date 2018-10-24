Барнаул, 24 октября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Новоизбранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Тувы Шолбан Кара-оол утвердили новый план мероприятий в рамках действующего между регионами Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Тыва обновили «дорожную карту» развития сотрудничества

Как пояснили в алтайском правительстве, речь идёт о широком круге мероприятий сотрудничества на ближайшие четыре года. Это, в частности, взаимодействие в области сельского хозяйства, науки, промышленности, туризма, транспортного сообщения, отраслей социальной сферы — медицины, образования. Также, по словам алтайского губернатора Виктора Томенко, Алтайский край и Тува могут быть друг другу полезны в плане обмена лучшими практиками решения вопросов.

«Подписание соглашений — это оправдывающая себя практика, её будем поддерживать и продолжать со всеми регионами Сибирского федерального округа», — пояснил глава Алтайского края.

Напомним, Соглашение между администрацией Алтайского края и правительством Тувы было подписано 27 февраля 2015 года. Но, по данным Алтайкрайстата, в настоящее время тувинская продукция в регион не ввозится, а Алтайский край в 2017 году поставлял в Туву преимущественно кондитерские изделия и деревообрабатывающие станки.