Ярославль, 24 октября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Собственнику деревянных построек в границах земляных валов в Ростове Ярославской области грозит штраф до 400 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Постройки у ростовских валов

Предприниматель построил деревянные дома на территории объекта археологического наследия без согласования с региональным департаментом охраны объектов культурного наследия. На владельца деревянных построек, возведенных в границах ростовских земляных валов, составлен протокол об административном правонарушении. Постройки перекрыли основные сектора обзора ансамбля Ростовского кремля со стороны юго-западной оконечности городских валов.

«Предпринимателя вызвали на составление протокола об административном правонарушении. Далее материалы будут направлены для рассмотрения в Ростовский районный суд Ярославской области для привлечения собственника построек к ответственности. Ему грозит штраф до 400 тысяч рублей», — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Также предпринимателю было направлено предписание, согласно которому он обязан демонтировать деревянные постройки в срок до 31 октября. Если он этого не сделает, вопрос будет решаться в судебном порядке.