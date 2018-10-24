Санкт-Петербург, 24 октября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Петербургский парламент решил поправить Устав города в связи с появлением временно исполняющего обязанности губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, Александр Беглов был назначен президентом РФ на этот пост 3 октября 2018 года после того, как Георгий Полтавченко в тот же день ушел в отставку.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В поправке в Устав Санкт-Петербурга уточняется, что врио губернатора не имеет права распускать Законодательное собрание, предлагать изменения в Устав, назначать членов правительства, освобождать их от должности. Если же он назначает на должности вице-губернаторов, то он должен согласовать их с городским парламентом.

«На временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга распространяются обязанности, ограничения и запреты, установленные для губернатора Санкт-Петербурга в целях противодействия коррупции», — говорится в поправке к Уставу.

За документ проголосовали 46 депутатов, воздержавшихся не нашлось. Представлявший проект единоросс Денис Четырбок сообщил, что действующая редакция Устава «неоднозначно подходит к процедуре назначения членов правительства».

«Когда наша инициатива будет принята, все вопросы будут сняты. Не думаю, что будет ситуация, когда нас поставят еще в большую неопределенность», — заявил Четырбок.

Действительно, как уже писало ИА REGNUM, курьезная ситуация случилась с вице-губернаторами Смольного. По закону, они должны были автоматически уйти в отставку после увольнения Георгия Полтавченко, а дальше работать в статусе врио. Однако сами вице-губернаторы продолжали именовать себя именно так, член правительства Михаил Мокрецов и вовсе заявил, что никто его в отставку не отправлял и он трудится в прежнем статусе. В Смольном сообщили, что сумели найти некую правовую лазейку, с помощью которой оставили правительство города в прежнем составе. Видимо, именно эту лазейку в ЗакСе решили прикрыть.

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«Кто они сейчас? Они врио, они и.о. вице-губернаторов, они вице-губернаторы? Какой они имеют правовой статус на сегодня?» — поинтересовался у Четырбока «яблочник» Борис Вишневский. «Они работают в статусе членов правительства, которые находятся в отставке, но продолжают исполнять свои обязанности», — пояснил единоросс.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров объявил, что, дабы принять поправки в Устав «четко и быстро», он объявит сегодня внеочередное заседание парламента.

Затем он нехарактерным для себя образом дал высказаться множеству депутатов не совсем по теме законопроекта. А именно, на трибуну выходили народные избранники, чтобы покритиковать работу Смольного в целом.

Так, депутат от «Партии роста» Максим Резник обратил внимание на чудесную оперативность вице-губернатора Константина Серова, который на заседании правительства заявил, что уже выполнил поручения врио губернатора Александра Беглова при подготовке бюджета на 2019 год, хотя еще за несколько дней до того Беглов в Смольном не работал.

«По вашим поручениям подготовлен бюджет», — процитировал Резник Серова. — Ну, друзья мои, кресло-то не остыло еще, а вы уже переобуваетесь. Сменил кокарду на буденовке и дальше служу».

Как сообщало ИА REGNUM, на такую удивительную реакцию подчиненных обратил внимание и сам Беглов, сказав, что он только-только дал свои поручения, а они уже включены в документ.

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«Как будто ничего не случилось, идет опять лизоблюдство, славословие, с языками наперевес уже выстроились. Кто выступит с критической оценкой, почему ушел Георгий Полтавченко, какие проблемы существуют? Вот в этом абсурде сегодня мы существуем, этот абсурд надо устранить. Парламент не может не участвовать в подготовке бюджета и в оценке произошедшего за последние годы», — сказал Максим Резник.

Его соратница по партии Оксана Дмитриева и вовсе предложила Беглову уволить непрофессиональных, на ее взгляд, сотрудников Смольного.

«Мы, как волки, санитары леса, тоже можем оказать помощь — в режиме консультаций с нами необходима полная санация Смольного», — заключила Дмитриева.