Афины , 24 октября, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Бывший министр обороны и экономики Греции Яннос Папантониу и его супруга Ставрула Кураку арестованы по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом пишет 23 октября газета Naftemporiki.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Задержание

Сообщается, что правоохранители подозревают экс-министра в незаконном получении 2,8 млн швейцарских франков за содействие в заключении контракта на модернизацию шести фрегатов греческих ВМС. Отмечается, что Папантониу отвергает все предъявленные обвинения и утверждает, что благодаря его действиям бюджет страны сэкономил порядка €3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Совет ЕС призвал Грецию активизировать борьбу с коррупцией. Европейские законодатели потребовали от страны внести соответствующие поправки в законодательство, в частности, по мнению Совета ЕС, необходимо положить предел задержкам судебных разбирательств по коррупционным преступлениям.

Читайте также: Совет Европы призвал Грецию активней бороться с коррупцией