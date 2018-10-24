Ярославль, 24 октября, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В торгово-промышленной палате Ярославской области обсудили проект по строительству наземного метро в Ярославле, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он получил высокую оценку специалистов и рекомендован к реализации.

Wikimedia Commons Рельсовый автобус

Проект подготовлен «Северной пригородной пассажирской компанией». В мэрии более подробно рассказали о перспективе появления наземного метро в Ярославле.

«Проект называют либо наземное метро, либо городская электричка. Основные его направления — это запуск внутригородских поездов по тем путям, которые уже есть в черте города, кроме того, рассматриваются варианты восстановления тех путей, которые сейчас не задействуются», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Ключевые направления — это Филино-Резинотехника, Филино-Полянки, Молот — Яблоневый посад, Телищево-Полянки, то есть те, которые идут в черте города и потенциально имеют перспективу для перевозки пассажиров именно по железнодорожным путям. Что интересно, в проекте предусматриваются не обычные электрички, а рельсовые автобусы.

Есть и еще одно направление — подвоз болельщиков к «Арене-2000» и обратно в дни матчей, так называемые электрички для болельщиков. На станции Большие Полянки, которая находится неподалеку от Арены-2000, планируется создать пересадочный узел для того, чтобы болельщики могли приехать на рельсовом автобусе и на каком-то подвозном транспорте добраться до ледовой арены.

Также в проекте есть направление по развитию транспортных пересадочных узлов, которые находятся на железнодорожных станциях, чтобы стыковать их с автобусными перевозками. Специализированные маршруты будут увозить и привозить пассажиров наземного метро к каким-то торговым центрам, объектам социальной инфраструктуры и обратно.

Планируется применять тариф, который используется на городских автобусных перевозках — это 23 рубля.

«Этот проект достаточно детально расписан с точки зрения экономической оставляющей и перспектив. Он довольно интересный, обширный, но пока мы его предметно, поэтапно не рассматривали. На уровне РЖД он в принципе одобрен, у нас тоже каких-то возражений нет. В любом случае нужно смотреть подробнее с точки зрения развития инфраструктуры железнодорожных станций, как все это будет стыковаться с автобусными перевозками, вопрос большой по тарифу, нужно все согласования пройти. Пока это долгосрочный инвестиционный проект, который на первоначальном этапе одобрен, есть его основные параметры. Дальше в рамках рабочей группы, которая будет создаваться в рамках правительства Ярославской области будет обсуждать вопрос организации всей схемы общественного транспорта и реализация проекта СППК», — пояснил Сергей Волканевский.

По его словам, реализация проекта наземного метро в Ярославле вряд ли начнется ранее 2020 года, так как СППК не ранее этого срока сможет начать приобретать специализированный подвижной состав.

Пока продлены маршруты пригородные поездов, чтобы в будущем связать их с маршрутами метро.