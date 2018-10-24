Ярославль, 24 октября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. На закупку 21 пластиковой цветочницы мэрия Ярославля потратит 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Zakupki.gov.ru Клумба

Муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» на сайте госзакупок выложило лот на закупку 21 цветочницы из стеклопластикового композита с гранитной крошкой. Каждая клумба будет весить от 36 до 46 килограмм, иметь в длину, ширину и высоту по 120 сантиметров.

Цветочницы имеют форму шара, и в ней три уровня для посадки цветов. На закупку этих цветочниц мэрия собирается потратить 1 миллион 306 тысяч рублей. Их разместят в центре Ярославля: Которосльная набережная, Первомайский бульвар, бульвар по улице Андропова, сквер у часовни Александра Невского по улице Андропова.